Количество заболевших коронавирусом в России приближается к 50 тысячам

За сутки 19 апреля в России зафиксировали свыше 4,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов — 44, выздоровели — 155 человек.



Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.



Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве. Там 2026 новых случаев инфицирования COVID-19.



Общее число заболевших коронавирусом в России десятое в мире — 47 тысяча 121 человек, из них 405 летальных случаев и 3446 пациентов выздоровели.

Ранее в России отложили проведение парада Победы 9 мая из-за ситуации с коронавирусом.