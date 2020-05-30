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Число случаев коронавируса в Украине превысило 23 тысячи

30 мая 2020, 09:16

Число случаев коронавируса в Украине превысило 23 тысячи

По состоянию на утро 30 мая коронавирус в Украине выявлен у 23 204 человек. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За минувшие сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания, 17 пациентов скончались, 377 выздоровели.

13 197 человек пациентов продолжают лечение, 9311 выздоровели, 696 — умерли от осложнений.

Ситуация в регионах:

Отметим, что в Донецкой области уже выявлено 160 случаев коронавируса, но они не вошли в статистику.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

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