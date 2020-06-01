ООН просит улучшить правила выдачи разрешений на пропуск через КПВВ во время карантина

В ООН призывают Украину систематизировать проверку и выдачу разрешений на пропуск в условиях ограниченной работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.



В организации отметили, что с закрытием всех КПВВ на востоке Украины сотни людей могут столкнуться с невозможностью получить помощь при особых обстоятельствах.



В целом ООН и гуманитарные организации признают работу, направленную на пропуск в рамках ряда исключений.



«Однако такие исключения применяются неравномерно и непредсказуемо. Мы обеспокоены тем, что мирные граждане, которые имеют обоснованные причины, не получают разрешение на пересечение линии соприкосновения», — отметила Лубрани.



Она также подчеркнула, что количество граждан Украины, которым срочно необходимо пересечь КПВВ, продолжает расти каждый день.



«На востоке Украины прекращение работы всех контрольных пунктов въезда-выезда (КВПП) с конца марта значит, что сотни людей, которые могут столкнуться с такими особыми обстоятельствами, не могут сообщить об этом или получить помощь на системной основе», — говорится в сообщении.



В ООН считают, что введение понятных и четко определенных критериев критически важно для тех, у кого есть законные основания для пересечения линии соприкосновения.

С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Пропуск лиц через линию соприкосновения возможен при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличии соответствующих подтверждающих документов.



Спецпредставительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау призвала предоставить возможность гражданским лицам пересекать временно закрытые из-за пандемии коронавируса КПВВ на линии соприкосновения по гуманитарным обстоятельствам.