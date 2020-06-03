Пасечник объявил о снижении боеготовности «армии ЛНР»

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил в обращении, что принято решение о снижении уровня боевой готовности подразделений.



«На протяжении почти недели мы не фиксируем нарушения режима прекращения огня и другие виды провокаций», — объяснил такое решение Пасечник.



Вечером 19 мая Пасечник заявил о приведении подразделений «ЛНР» в полную боеготовность. На следующий день аналогичное заявление сделал глава «ДНР» Денис Пушилин. Главы группировок обвинили Украину в обстрелах.



На обвинение Пасечника 20 мая отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал: «Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам».



Также Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в зоне боевых действий на Донбассе.



Украинское министерство по вопросам реинтеграции увидело в заявлениях Пасечника и Пушилина попытку российских оккупационных администраций переключить внимание местных жителей от экономических проблем.



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