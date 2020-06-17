Карантин в регионах будет ужесточаться с 22 июня с помощью новых индикаторов

Продленный до 31 июля адаптивный карантин с 22 июня будет иметь более сторогие ндикаторы для регионов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Он пояснил, что эти индикаторы означают «не смягчение мероприятий, а усиление карантинных ограничений». Решение о вводе тех или иных ограничений, как и ранее, будут принимать местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Индикаторы:



• загруженность коек в больницах для COVID-19 должен быть менее 50%. Такой же индикатор был и в предыдущем адаптивном карантине;

• количество тестирований (ПЦР и ИФА) увеличивается с 12 до 24 исследований на 120 тысяч населения за 7 дней;

• коэффициент выявления случаев инфицирования должен быть менее 11%. Он заменил показатель инцидентности;

• динамики инфицирования — суммарный показатель количества новых случаев за текущую неделю сравнивается с предыдущей. Если он превышает 10, то область усиливает карантин;



Так, если бы новые индикаторы уже действовали, то карантин нужно было бы ужесточать в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областях из-за недостаточного количества проведенных тестирований.

Ляшко отметил, что противоэпидемиологические мероприятия могут применятся не для всей области, а для конкретных населенных пунктов.



Также в Минздраве сообщили, какие карантинные ограничения будут действовать по всей Украине до 31 июля: