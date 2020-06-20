Шахтеры призвали президента Зеленского спасти угольную отрасль

Шахтеры просят президента Владимира Зеленского спасти угледобывающую отрасль и уволить главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.



Он рассказал, что по поручению шахтерских коллективов направил обращение к президенту Украины и председателю Верховной Рады относительно необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.



Шахтеры призывают пересмотреть финансирование угледобывающей отрасли, погасить задолженность по выплате зарплат и разработать программу действий по выходу отрасли из кризиса.



Кроме того, шахтеры требуют уволить главу энергетического парламентского комитета Андрея Геруса, утверждая, что его действия привели к критической ситуации в угледобыче. Также они просят запретить на законодательном уровне импорт электроэнергии из Беларуси и России, который восстановили благодаря «поправке Геруса».

Напомним, в феврале 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на разработку концепции трансформации угольных регионов уйдет до 6 месяцев.