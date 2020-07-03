«ДНР» заявила о 17 заболевших COVID-19 и двух умерших за сутки

За минувшие стуки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 17 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, двое ранее заболевших скончались: 71-летний мужчина и 80-летняя женщина.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также отмечается, что 14 человек выздоровели.



Всего «ДНР» признает 1211 случаев инфицирования коронавирусом за все время пандемии. Из них выздоровели 533 человека, а 75 — умерли. На лечении остается 603 пациента.

На подконтрольной Украине части Донецкой области было выявлено 597 случаев коронавируса.



У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом на неподконтрольных территориях.