«Донецкоблгаз» оставил без газа Славянскую ТЭС, которая питает «Воду Донбасса»

«Донецкоблгаз» 1 июля прекратил поставки газа на Славянскую ТЭС, которая поставляет электроэнергию для коммунального предприятия «Вода Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Донбассэнерго».



Отмечается, что «Донецкоблгаз» в мае сделал начисление «Донбассэнерго» стоимости превышения заказанной годовой мощности в размере 13 610 477 тысяч гривен и предупредил об отключении газоснабжения Славянской ТЭС в случае неоплаты счета в течение десяти рабочих дней.



«Облгаз транспортирует газ участком трубы длиной 3 км. Эту трубу в свое время мы построили и передали им в пользование. Они не несут никаких дополнительных расходов на транзит газа. Именно за это они претендуют на дополнительные 13 млн гривен ежемесячно. Какой же должна быть тариф, если мы будем платить такие деньги», — рассказал в комментарии «Суспільне.Донбасс» главный инженер Славянской ТЭС Игорь Басс.



Как рассказали в «Донбассэнерго», они обратилось в суд с иском о неправомерности такого требования. 12 июня суд запретил облгазу ограничивать газоснабжение Славянские ТЭС.



Однако 1 июля облгаз прекратил поставки газа на Славянскую ТЭС, ссылаясь на плановый ремонт задвижки на газопроводе.



В «Донбассэнерго» считают, что основания отключения газоснабжения ТЭС является недостоверными и полностью надуманными



«Ремонтные работы облгаз проводит очень медленно, в одну неполную смену с 09:00 до 16:00, хотя это называются аварийные работы. Аварийные работы на стратегических объектах должны проводиться круглосуточно», — говорит Игорь Басс.



«Донбассэнерго» обратилось в Офис президента Украины, Кабмин, СНБО, правоохранителям с просьбой вмешаться в ситуацию и восстановить газоснабжение Славянской ТЭС.



«Если мы не генерируем электроэнергию в вечернее время, то напряжение в сотнях тысяч квартир падает ниже 220 вольт, что грозит поломкой бытовой техники. Если падает напряжение в энергосистеме, то КП» Вода Донбасса", которая подает воду на всю Донецкую область до Мариуполя, не может включить дополнительные помпы для подачи воды», — сказал Игорь Басс.



3 июля работники «Донбассэнерго» устроили пикет под зданием «Донецкоблгаза». Но из представителей предприятия к ним никто не вышел.