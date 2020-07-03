Трое из тех, кто не смог пересечь КПВВ, еще остаются на обсервации

Трое из 29 человек, которые не смогли пересечь линию соприкосновения и установить мобильное приложение «Дій вдома» еще остаются на обсервации в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Отмечается, что 26 граждан, которых на прошлой неделе приняли на обсервацию, уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19, покинули медучреждение.



29 человек, которые не смогли пересечь линию разграничения или не смогли установить мобильное приложение «Дій вдома», приняли на обсервацию в медицинском учреждении в Донецкой области.