Штаб рассказал о двух нарушениях режима тишины на Донбассе с начала суток

За минувшие сутки со стороны пророссийских боевиков на Донбассе обстрелов не зафиксировано, с начала текущих суток зафиксировано два нарушения «режима тишины». Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага», — отмечается в сообщении.



При этом отмечается, что с начала пятницы, 7 августа, боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. «Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета — около Шум», — подчеркнули в штабе ООС.



Указано что эти одиночные неприцельные выстрелы «не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали». Боевых потерь в рядах украинских военнослужащих нет, добавили в штабе.



Накануне миссия ОБСЕ впервые за пять лет не зафиксировала нарушений «режима тишины» на Донбассе.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Власти Украины отмечают, что, после вступления перемирия в силу, в рядах вооруженных сил на Донбассе нет погибших и раненых.