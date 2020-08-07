В Украине пересмотрели карантинные зоны: Харьков попал в «красную», Донбасс остался в «зеленой»

В Украине пересмотрели нахождение регионов в зонах карантина. В «красную» зону по уровню распространения коронавируса попал Харьков, Костопольский район в Ровненской области и Кицманский район в Черновицкой области.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты по делению Украины на карантинные зоны. Новое распределение вступит в силу 10 августа.
Донецкая и Луганская область остались в «зеленой» зоне карантина. Также в «зеленой» зоне находится Киев.
Луцк и Тернополь, которые в течение недели находились в «красной зоне», оказались в «оранжевой» и «зеленой» зонах соответственно. Власти этих городов отказывались усиливать карантин.
В «оранжевой» зоне остались Ивано-Франковск и Львов. Кроме Луцка, туда переместились еще Черновцы, а также:
В «желтую» зону включены города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно, а также:
Из «желтой» в «зеленую» зоны переместились Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский.
Адаптивный карнатин в Украине был продлен до 31 августа. Его новый тип с делением на четыре зоны начал действовать с 1 августа. Каждую неделю национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересматривает распределение регионов по зонам карантина.
О том, какие ограничения предусматривает каждая карантинная зона и какие критерии нахождения в ней можно посмотреть здесь.