В Украине пересмотрели карантинные зоны: Харьков попал в «красную», Донбасс остался в «зеленой»

В Украине пересмотрели нахождение регионов в зонах карантина. В «красную» зону по уровню распространения коронавируса попал Харьков, Костопольский район в Ровненской области и Кицманский район в Черновицкой области.



Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты по делению Украины на карантинные зоны. Новое распределение вступит в силу 10 августа.



Донецкая и Луганская область остались в «зеленой» зоне карантина. Также в «зеленой» зоне находится Киев.



Луцк и Тернополь, которые в течение недели находились в «красной зоне», оказались в «оранжевой» и «зеленой» зонах соответственно. Власти этих городов отказывались усиливать карантин.



В «оранжевой» зоне остались Ивано-Франковск и Львов. Кроме Луцка, туда переместились еще Черновцы, а также:

Ровенский район,

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

Городенковский район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В «желтую» зону включены города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно, а также:

Киверцевский и Маневичский районы Волынской области;

Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский в Житомирской области;

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Гощанский и Здолбуновский районы Ровненской области;

Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;

Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий, Борщевский районы Тернопольской области;

Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкий районы Черниговской области.

Из «желтой» в «зеленую» зоны переместились Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский.

Адаптивный карнатин в Украине был продлен до 31 августа. Его новый тип с делением на четыре зоны начал действовать с 1 августа. Каждую неделю национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересматривает распределение регионов по зонам карантина.



О том, какие ограничения предусматривает каждая карантинная зона и какие критерии нахождения в ней можно посмотреть здесь.