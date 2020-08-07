Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине пересмотрели карантинные зоны: Харьков попал в «красную», Донбасс остался в «зеленой»

07 августа 2020, 13:35

В Украине пересмотрели карантинные зоны: Харьков попал в «красную», Донбасс остался в «зеленой»

В Украине пересмотрели нахождение регионов в зонах карантина. В «красную» зону по уровню распространения коронавируса попал Харьков, Костопольский район в Ровненской области и Кицманский район в Черновицкой области.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты по делению Украины на карантинные зоны. Новое распределение вступит в силу 10 августа.

Донецкая и Луганская область остались в «зеленой» зоне карантина. Также в «зеленой» зоне находится Киев.

Луцк и Тернополь, которые в течение недели находились в «красной зоне», оказались в «оранжевой» и «зеленой» зонах соответственно. Власти этих городов отказывались усиливать карантин.

В «оранжевой» зоне остались Ивано-Франковск и Львов. Кроме Луцка, туда переместились еще Черновцы, а также:

  • Ровенский район,
  • Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
  • Городенковский район Ивано-Франковской области;
  • Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В «желтую» зону включены города Прилуки, Нежин, Владимир-Волынский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп, Калуш, Коломыя, Дубно, а также:

  • Киверцевский и Маневичский районы Волынской области;
  • Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский в Житомирской области;
  • Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
  • Кольский, Коломыйский, Косовский, Снятинский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Гощанский и Здолбуновский районы Ровненской области;
  • Белогорский, Волочиский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;
  • Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий, Борщевский районы Тернопольской области;
  • Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий, Нежинский, Прилуцкий, Носовский и Козелецкий районы Черниговской области.

Из «желтой» в «зеленую» зоны переместились Винница, Хмельницкий и Новоград-Волынский.

Адаптивный карнатин в Украине был продлен до 31 августа. Его новый тип с делением на четыре зоны начал действовать с 1 августа. Каждую неделю национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересматривает распределение регионов по зонам карантина.

О том, какие ограничения предусматривает каждая карантинная зона и какие критерии нахождения в ней можно посмотреть здесь.

ТЕГИ

Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:17
Пушилину не понравились предложения Кравчука по Донбассу
11:40
«ДНР» не зафиксировала новых заразившихся COVID-19 после вчерашнего всплеска
09:37
ОБСЕ увидела военные грузовики на границе ОРДО и РФ
23:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:55
«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа
16:46
Красный крест отправил на Донбасс еще семь грузовиков с гуманитарной помощью
15:16
«ДНР» утверждает, что нашла COVID-19 у 85 человек, которые приехали c подконтрольной Украине территории
15:07
«ДНР» приговорила своего «следователя» к 7 годам тюрьмы за взятку
11:31
«ДНР» сообщила о 48 случаях инфицирования COVID-19 и трех смертях за день
09:42
«ЛНР»: Число инфицированных коронавирусом выросло до 621 человека
23:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:07
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
12:30
«ДНР» сообщила о 37 заболевших и одной смерти от коронавируса за сутки
11:13
В Луганске задержали сотрудника «Минтранса ЛНР» за получение взятки
09:09
«ЛНР»: Число инфицированных коронавирусом возросло до 616 человек
все новости
14:23
Путин позвонил Лукашенко: договорились разобраться в ситуации с «вагнеровцами»
14:07
Экс-военного подозревают в сепаратизме из-за размещения антиукраинских материалов в соцсети
13:35
В Украине пересмотрели карантинные зоны: Харьков попал в «красную», Донбасс остался в «зеленой»
13:26
Зеленский прокомментировал назначение в Офис президента чиновника МВД времен Януковича
13:17
Пушилину не понравились предложения Кравчука по Донбассу
13:01
Ермак: Украина запросила у РФ освобождение 22-х татар
12:45
Российской певице Глюкозе на три года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма
11:40
«ДНР» не зафиксировала новых заразившихся COVID-19 после вчерашнего всплеска
11:34
В рядах ВСУ выявлено 29 новых случаев COVID-19
11:07
В Луганской области за сутки выявили 11 заболевших коронавирусом
10:30
Документальный фильм о мальчике из Донбасса номинирован на американскую премию «Эмми»
10:24
Лукашенко: России не нужен Донбасс
09:37
ОБСЕ увидела военные грузовики на границе ОРДО и РФ
09:30
Ермак надеется, что обмен пленными на Донбассе состоится в ближайшие недели
08:52
Украина бьет антирекорды по коронавирусу третий день подряд: 1 453 новых заболевших
все новости
ВИДЕО
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
05 августа, 14:07
Силовики задержали захватчика банка в Киеве
03 августа, 14:56
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
01 августа, 22:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция