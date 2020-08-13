На Донетчине группировка «нажилась» на перевозках через линию соприкосновения на 1,7 млн гривен

На Донетчине задержаны члены группировки, которые присвоили на пассажирских перевозках через линию соприкосновения почти 1,7 миллиона гривен. Суд избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Полицейские установили, что в «схеме» были задействованы служебные лица одного из коммунальных предприятий и частные перевозчики. Последние на основании заключенных с КП договоров осуществляли нерегулярные специальные перевозки пассажиров через линию разграничения с временно оккупированной территории Донецкой области.



«Чтобы завладеть средствами коммунального предприятия, злоумышленники вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ, занижая фактическое количество перевезенных через линию разграничения пассажиров. Таким образом, сумма, которая подлежала зачислению на счет КП в результате предоставления услуг, составляла 25% от реального количества полученных средств. Остальная сумма распределялась между всеми участниками преступной группы»,- говорится в сообщении.



Во время проведения обысков правоохранители полицейские изъяли бухгалтерскую документацию и «черновые» записи, подтверждающие их противоправную деятельность.



Сейчас шести злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Всем избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.



Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Работники прокуратуры уже подготовили апелляционную жалобу на решение суда об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.