«ДНР» отпустила критика Пушилина Манекина. Он назвал задержание «актом произвола»

Силовики группировки «ДНР» отпустили блогера Романа Манекина после того, как его задержали в пятницу. Это следует из свежих постов Манекина на своих страницах в соцсетях, которые он опубликовал в субботу утром.



Произошедшее он назвал «актом политико-правового произвола». «Инструментом в данном случае была избрана генеральная прокуратура ДНР», — подчеркнул он, но добавил что не считает ее заказчиком.



Ранее Манекин сообщал, что на днях ему звонил представитель «генпрокуратуры ДНР», потом пришло «приглашение» явиться в «генпрокуратуру» 24 сентября «для дачи объяснений по поводу нарушений законов и вручения вам акта прокурорского реагирования».



При этом блогер опубликовал открытое обращение к «генпрокурору», что не собирается реагировать на вызов. По всей видимости, неявка в «прокуратуру» и стала причиной его задержания.



Роман Манекин часто критикует в своих публикациях нынешнее руководство «ДНР», включая главу Дениса Пушилина.

Романа Манекина уже задерживали в Донецке. В ноябре 2018 года «ДНР» объяснила его задержание тем, что он якобы знал о людях, которые готовили «госпереворот».