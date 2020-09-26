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«ДНР» отпустила критика Пушилина Манекина. Он назвал задержание «актом произвола»

26 сентября 2020, 12:33

«ДНР» отпустила критика Пушилина Манекина. Он назвал задержание «актом произвола»

Силовики группировки «ДНР» отпустили блогера Романа Манекина после того, как его задержали в пятницу. Это следует из свежих постов Манекина на своих страницах в соцсетях, которые он опубликовал в субботу утром.

Произошедшее он назвал «актом политико-правового произвола». «Инструментом в данном случае была избрана генеральная прокуратура ДНР», — подчеркнул он, но добавил что не считает ее заказчиком.

Ранее Манекин сообщал, что на днях ему звонил представитель «генпрокуратуры ДНР», потом пришло «приглашение» явиться в «генпрокуратуру» 24 сентября «для дачи объяснений по поводу нарушений законов и вручения вам акта прокурорского реагирования».

При этом блогер опубликовал открытое обращение к «генпрокурору», что не собирается реагировать на вызов. По всей видимости, неявка в «прокуратуру» и стала причиной его задержания.

Роман Манекин часто критикует в своих публикациях нынешнее руководство «ДНР», включая главу Дениса Пушилина.

Романа Манекина уже задерживали в Донецке. В ноябре 2018 года «ДНР» объяснила его задержание тем, что он якобы знал о людях, которые готовили «госпереворот».

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