В Донецке снова задержали критика Пушилина Манекина

В Донецке задержали политолога Романа Манекина. Об этом сообщает Telegram-канал «Донецкий Абориген», который связывают с экс-председателем «народного совета» группировки «ДНР» Андреем Пургиным.



Отмечается, что Манекин доставлен в здание Ворошиловского РОВД. Причины и обстоятельства на данный момент неизвестны.

В своих публикациях в соцсетях Манекин часто критиковал нынешнее руководство «ДНР», включая главу Дениса Пушилина.

В 2018 года уже задерживали в Донецке. 2 ноября в «ДНР» объяснили задержание Манекина тем, что он якобы знал о людях, которые готовили «госпереворот».