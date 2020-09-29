Штаб: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что вчера утром недалеко от Старогнатовки был открыт огонь из стрелкового оружия, а вечером — из станкового противотанкового гранатомета. По информации штаба, вблизи Авдеевки велся провокативный огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке применялось стрелковое оружие и подствольный гранатомет.



В штабе ООС добавили, что с начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения «наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано».

Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на гибель украинского военного и ранение еще одного бойца 6 сентября. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.