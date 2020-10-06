Два легионера «Шахтера» отправились в свои сборные, несмотря на самоизоляцию клуба

Грузинский защитник «Шахтера» Давит Хочолава и израильский полузащитник Манор Соломон отправились в расположение своих национальных сборных на матчи Лиги наций. Об этом сообщается на официальном сайте «Шахтера».



При этом в сообщении также указано, что остальные игроки, тренеры и персонал команды остаются на самоизоляции после того, как коронавирус был выявлен у вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко.



5 октября игроки, за исключением Пятова и Степаненко, тренеры и персонал первой команды сдали тесты на COVID-19 — новых случаев заражения нет. Контрольное тестирование состоится 8 октября.



Шесть игроков «Шахтера» не смогут помочь сборной Украины в контрольном матче против национальной команды Франции, который состоится 7 ноября в Париже.



Смогут ли «горняки» присоединиться к подготовке к матчам Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября), пока непонятно.



Вместе с тем сборная Украины уже готовится к матчу в Париже. Однако сегодня коронавирус выявлен у вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива, сообщает Ассоциация футбола Украины. Также диагноз подтвержден у шеф-повара национальной команды Любомира Тошича.



Трое инфицированных были изолированы в своих номерах отеля Hyatt Regency Chantilly, где остановилась сборная. Остальные футболисты и тренеры готовятся к предматчевой тренировке.