«ДНР» зафиксировала 8 умерших и 91 заболевшего коронавирусом за сутки

За минувшие сутки на неподконтрольной Украине территории выявлен 91 заболевший коронавирусом. Кроме того, умерли 8 ранее заболевших — мужчины в возрасте от 57 до 84 лет и женщины в возрасте от 47 до 64 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также за сутки были выписаны 26 выздоровевших.



За все время пандемии «ДНР» признает 4 162 заболевших коронавирусом. Из них 2 206 пациентов выздоровели, а 255 умерли. Продолжает болеть 1 701 пациент.

На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 5 119 случаев COVID-19. Из них 1780 выздоровели, 64 — умерли.