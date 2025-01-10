В селе под Покровском российский удар повредил пожарную часть

Российские войска атаковали село Белицкое в Донецкой области. Повреждены пожарная часть и техника, сообщили в государственной спасательной службе.



Село расположено в Покровском районе. В результате взрыва повреждена пожарно-спасательная часть и техника. Также выбиты окна, повреждены въездные ворота пожарного депо, а также 4 единицы техники.

Личный состав подразделения не пострадал.



Российские войска ежедневно атакуют Покровск, количество обстрелов растет, ежедневно ситуация с безопасностью ухудшается. Однако темпы эвакуации снизились.