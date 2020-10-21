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Швейцария передала Донецку экспресс-тесты на коронавирус

21 октября 2020, 17:47

Швейцария передала Донецку экспресс-тесты на коронавирус

Правительство Швейцарии передало на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности «министра здравоохранения» группировки «ДНР» Александр Оприщенко.

«Швейцарское агентство развития нам помогло — дали двадцать тысяч современных европейских экспресс-тестов, которые мы распределим по ковидным базам, и первичный диагноз будет ставиться с помощью экспресс-тестирования. А в дальнейшем будут ИФА и ПЦР — кому что показано», — цитирует Оприщенко «КП Донецк».

Он добавил, что медикаменты для лечения коронавируса у пациентов сейчас поступают за счет закупок России и гуманитарной помощи. Но этого недостаточно.
«Сейчас мы разместили заказы в Российской Федерации и поступление лекарственных препаратов будет в течении 10-14 дней, быстрее не получается, потому что там тоже дефицит и приходится стоять в очереди, — добавил Оприщенко.

На сайте Швейцарского агентства развития в публикации от 15 октября указано, что гуманитарная помощь на Донбасс была доставлена в двенадцатый раз. В этот раз учитывались потребности населения на фоне пандемии.

«Из-за распространения коронавируса летом Швейцария увеличила свой первоначальный бюджет на 700 тысяч швейцарских франков до 3,5 миллиона швейцарских франков — крупнейшего бюджета с начала этих операций. Мы используем его для поддержки семи больниц с помощью различных мер, таких как поставка тестов на COVID, аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для персонала больниц. Это ключевой момент, поскольку пятая часть заболевших COVID приходится на медицинских работников», — рассказал программный директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Дитрих Драйер.

Конвой с гуманитарной помощью из Швейцарии проехал через КПВВ «Новотроицкое».

Швейцария является оной из немногих стран, которая оказывает помощь по обе стороны конфликта на Донбассе.

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