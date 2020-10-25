На местных выборах-2020 явка снизилась по сравнению с 2015 годом

Явка на местных выборах в Украине 25 октября составила примерно 37%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии, которая получила информацию от 97% территориальных избирательных комиссий.



«Для сравнения с местными выборами 2015 года явка, конечно, уменьшилась. Тогда явка составила 46,6 %, то есть была на 10% выше», — сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.



Наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области — 46,87%. А в Донецкой области наименьшая — 31,67%.