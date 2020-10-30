«ДНР» снова предлагает провести совместное инспектирование с украинской стороной

Группировка «ДНР» снова предлагает проводить совместные инспектирования с украинской стороной на Донбассе. Об этом говорится в сообщении «министра иностранных дел ДНР» Натальи Никоноровой.



Она отметила, что «ДНР» сегодня вечером примет участие в экстренном заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.



«Безусловно, единственным вопросом внеплановой видеоконференции станет именно достижение консенсуса сторон в части работы координационного механизма с максимально широким набором способов взаимодействия, включающим совместные инспекции с целью подтверждения или опровержения фактов нарушений, и согласование обновленного пакета Мер по усилению режима прекращения огня», — заявила Никонорова.



При этом Никонорова умолчала о том, что заседание было созвано украинской стороной после гибели двух украинских военных в результате обстрела в районе Водяного.



«ДНР» не стала брать на себя ответственность за гибель украинских военнослужащих. В свою очередь Никонорова обвинила украинскую сторону в «открытии прицельного огня».



«Так, вчера в результате сброса противником ВОГ с ударного БПЛА в районе населенного пункта Набережное погиб военнослужащий народной милиции ДНР», — заявила она.



Также о намерении принять участие в вечернем заседании подгруппы заявили в группировке «ЛНР».



По всей видимости, в заседании примет участие и представитель России, которая официально входит в ТКГ вместе с Украиной и ОБСЕ. Заседание запланировано на 17:00 по Киеву.



Украинская сторона на сегодняшнем заседании подгруппы намерена «требовать от российской стороны и просить помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной».

Совместное инспектирование позиций ВСУ при участии представителей Украины в СЦКК, группировки «ДНР» и ОБСЕ должно было состояться днем 10 сентября в районе поселка Шумы, но его отменили. Украинская сторона и «ДНР» обвинили в срыве инспектирования друг друга.



После этого в Киеве заявил, что совместного инспектирования позиций на Донбассе больше не будет. Также там отметили, что на инспектировании настаивала российская сторона.