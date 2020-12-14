По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировали еще 21 смерть, вызванную коронавирусом. За минувшие сутки, 13 декабря, выявили 262 заболевших COVID-19. За все время пандемии на подконтрольной властям части области коронавирус подтвержден у 29660 человек: 19253 пациента выздоровели, а 613 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерла пенсионерка из Лисичанска. Всего зафиксировано 7929 случаев COVID-19: выздоровели — 5673, умерли 210 человек.



В отдельных районах Луганской области зарегистрирован один летальный случай вследствие осложнений от коронавируса. С начала пандемии «ЛНР» признала 1 888 случаев заболевания: 1 634 пациента выписаны, 157 — умерли.



«ДНР» не будет вводить жесткие карантинные ограничения на период новогодних праздников. В группировке рассчитывают получить российскую вакцину от COVID-19 до конца года.



Боевые действия



Более 14 тысяч человек погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, почти 40 тысяч получили ранения, а более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса стали переселенцами. В МИД призвали Москву вывести войска из Крыма и ОРДЛО.



Общество



В группировке «ДНР» рассматривают две причины аварии на шахте им. Скочинского в Донецке, в результате которой погибли четверо горняков.



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