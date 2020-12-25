Лукашенко заявил, что в Беларусь через Украину «везли тоннами оружие» для терактов

Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины «везли тоннами оружие» для совершения терактов. Об этом сообщает интернет-издание Белта.



Он рассказал о задержании беларусскими спецслужбами группы Николая Автуховича и назвал ее «террористической».



«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину... Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы!», — заявил Лукашенко.



По его словам, беларусские силовики следят еще за несколькими группировками, которые ранее якобы получали поддержку через Украину, Польшу и Литву.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.



Его оппонентка Светлана Тихановская, которая временно покидала страну, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.



23 сентября состоялась закрытая церемония «инаугурации» Лукашенко. Лидеры стран Европейского Союза отказались признать официальные результаты выборов президента Беларуси.



6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил «черный список».