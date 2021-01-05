Выборы в 18 громадах Донбасса могут состояться. ЦИК ждет выводы властей

Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям с просьбой предоставить выводы о возможности проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах. Об этом сообщили в ЦИК по итогу заседания 5 января.



Речь идет о возможности организации выборов в десяти сельских, поселковых, городских территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.



ДонОГА и ЛОГА должны предоставить ЦИК свои выводы не позднее 15 января.



8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской ОГА установила невозможность проведения выборов в вышеперечисленных громадах. В связи с этим жители этих ОТГ не смогли реализовать свои избирательные права на местных выборах 25 октября 2020-го.