Начальнику «погранслужбы ДНР» выдвинули обвинения в Украине

Руководителю так называемой «Службы пограничной охраны МГБ ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в террористической организации.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2015-2020 годов мужчина руководит вооруженными участниками так называемой "Службы пограничной охраны МГБ ДНР", которые осуществляют "пограничный контроль" и проверяют граждан Украины, транспортные средства, а также грузы, пересекающие линию разграничения, захваченную представителями незаконных вооруженных формирований РФ», — отмечается в сообщении.



Подозрения предъявлены по части 2 статьи 110, части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины.



Начальником «Службы пограничной охраны МГБ ДНР» является Георгий Рыжих.



Ранее украинские правоохранители заочно предъявили обвинения руководителю «миграционной службы МВД ДНР».