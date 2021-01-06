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Начальнику «погранслужбы ДНР» выдвинули обвинения в Украине

06 января 2021, 13:10

Начальнику «погранслужбы ДНР» выдвинули обвинения в Украине

Руководителю так называемой «Службы пограничной охраны МГБ ДНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2015-2020 годов мужчина руководит вооруженными участниками так называемой "Службы пограничной охраны МГБ ДНР", которые осуществляют "пограничный контроль" и проверяют граждан Украины, транспортные средства, а также грузы, пересекающие линию разграничения, захваченную представителями незаконных вооруженных формирований РФ», — отмечается в сообщении.

Подозрения предъявлены по части 2 статьи 110, части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Начальником «Службы пограничной охраны МГБ ДНР» является Георгий Рыжих.

Ранее украинские правоохранители заочно предъявили обвинения руководителю «миграционной службы МВД ДНР».

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