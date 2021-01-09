Ремонтники снова выехали для проведения работ на водопроводе под Торецком

Сотрудники КП «Вода Донбасса» снова выехали для проведения восстановительных работ на водопроводе «Горловка-Торецк» и уже приступили к обследованию участка водопровода. Об этом сообщил глава ДонОВГА Павел Кириленко.



«Сегодня в 11:10 сотрудники "Воды Донбасса" в сопровождении пиротехнического расчета ГСЧС Украины, представителей ОБСЕ и СЦКК приступили к работе за пределами г. Южное. К работам привлечены 31 человека и 8 единиц техники», — говорится в сообщении.



Из-за порывов на водопроводе с 4 января без водоснабжения остались почти 38 000 жителей Торецка и четырех населенных пунктов Торецкого горсовета.



В военно-гражданской администрации Торецка сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий, раздача воды из стационарных емкостей жителям будет проводиться до 18:00.



Вчера из-за обстрела в направлении рабочей бригады КП «Вода Донбасса» восстановление участка водопровода «Горловка — Торецк» было сорвано.