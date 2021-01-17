У берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту

Теплоход Arvin затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает агентство «Анадолу».



Турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна.



Как сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, чьи слова приводит агентство, «началась операция по спасению членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках».



Чуть позже он сообщил «Анадолу», что поисково-спасательная операция затруднена из-за плохой погоды.



Двое моряков погибли, шестеро спасены, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



По его словам, 10 из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.



Служба береговой охраны продолжает поисково-спасательную операцию.



Российский «Интерфакс» сообщает, что судовладелец затонувшего судна - украинская компания «Arvin Shipping LTD».