«ЛНР» заявила об одном умершем и 27 заболевших COVID-19

В отдельных районах Луганской области за сутки коронавирусной болезнью заболели еще 27 человек. Об этом утверждают в «минздраве» группировки «ЛНР».



Отмечается, что за сутки вследствие осложнений умер один пациент с ковидом.



Географию новых выявленных случаев или другие подробности в формировании не называют.



По состоянию на 31 января «ЛНР» признает 2624 случая заболевания COVID-19, из которых 2157 человек выздоровели, 229 — умерли.



Небольшое количество выявляемых в ОРЛО случаев заражения связано с объемом проводимых исследований. В октябре в группировке признавали, что лаборатории проводят от 200 до 250 исследований в сутки и не справляются с нагрузкой.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.