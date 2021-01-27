Кравчук о переговорах по Донбассу: Протесты в РФ и избрание Байдена могут изменить ситуацию

Ход переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе может измениться на фоне протестов в России и избрания нового президента в США. Такое мнение высказал глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в разговоре с НД.



«Я думаю, что то, что происходит в РФ (повлияет на переговоры, — прим.), но не только там. Избрание нового президента в США, а когда он еще был вице-президентом, он выступал в Верховной Раде. Это была блестящая речь в защиту независимости суверенитета Украины. Я думаю, он продолжит эту политику», — заявил Кравчук.



На его взгляд, предшественник Джо Байдена Дональд Трамп «не влиял на ход переговоров ни позитивно, ни негативно».



«Я так понимаю, что ситуация может измениться», — допускает глава украинской делегации в ТКГ, который ожидает, что президент Зеленский пригласит Вашингтон присоединиться к Нормандскому формату.



Он подчеркнул, что несмотря ни на что, Украина никогда не пойдет на сдачу национальных интересов: «Мы можем идти на компромиссы, но не на односторонние. Но мы не будем принимать диктата и запугиваний».

26 января президенты США и РФ Джозеф Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в котором затронули тему урегулирования конфликта на востоке Украины. По итогу разговора в Кремле заявили, что разногласия между Россией и США по сути конфликта в Украине остаются серьезными.