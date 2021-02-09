В Латвии запретили 16 российских телеканалов

В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских каналов, поскольку их представитель в стране неизвестен с 1 февраля. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), сообщил его председатель Ивар Аболиньш.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Как сообщается на сайте NEPLP, из списка ретранслируемых в Латвии исключаются программы: «REN TV Baltic», «NTV Mir Baltic», «Karusel International», «NTV Serial» («НТВ Сериал»), «NTV Stilj» («НТВ Стиль), «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «BOX TV» и «HD Life».

В NEPLP уточнили, что это решение было принято потому, что Совет не имеет информации о представителе по распространению программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на их распространение в стране.

Прежний правообладатель SIA «TEM LV» сообщил, что с 1 февраля он больше не имеет права на эти программы, такую информацию также предоставляют кабельные операторы.

NEPLP обратилась к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить в Совет подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

«Учитывая, что нам не удалось получить доказательств того, что эти программы кто-либо представляет в Латвии, они были исключены из списка программ, которые будут ретранслироваться в Латвии. Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP активизирует проверку всех программ в реестре ретранслируемых программ в Латвии и, если будут выявлены подобные случаи, будет действовать соответствующим образом», – подчеркнул Ивар Аболиньш.

Ранее в Латвии на год запретили трансляцию российского государственного телеканала «Россия РТР» на территории страны. Постановление вступит в силу 15 февраля.