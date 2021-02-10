Прокуратура: Нескольким школам на Луганщине искусственно повысили цену на газ

В Луганской области начальницу отдела образования поселкового совета одного из районов подозревают в краже бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в январе 2019 года чиновница заключила договор с предприятием о поставках природного газа для отопления школ района. Сумма договора составила почти 2 миллиона гривен. Однако после стороны незаконно подписали три дополнительных соглашения, которыми завысили цену на газ и уменьшили объем закупки.



Дополнительные соглашения к договору позволили предприятию получить «лишние» деньги – около 188 тысяч гривен.



Правоохранители решают, стоит ли брать под арест подозреваемую.



Если вина чиновницы будет доказана в суде, ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должность или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.