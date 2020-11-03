В 2020 году через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» в украинские вузы поступили 2 026 абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Андрей Витренко на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«В 2016 году через центры "Крым-Украина" поступило 153 лица, в 2020 году — 397 лиц. Через образовательные центры "Донбасс-Украина" количество лиц, которые поступили в украинские вузы возросло почти в два раза. Так в 2016 году количество поступающих составило 855 лиц, в 2020 году — 1 629 лиц», — рассказала замминистра.



Наиболее популярным вузами среди поступающих через образовательные центры «Донбасс-Украина» стали Восточноукраинский национальный университет им. Даля (180 человек), Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (141 человек), Луганский национальный университет им. Шевченко (118 человек), Мариупольский государственный университет (93 человека), Горловский институт иностранных языков (92 человека).



Среди поступающих из Крыма — Таврический национальный университет им. Вернадского (64 человек), далее идут Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (34), Национальный медицинский университет Богомольца (20 человек), Херсонская государственная морская академия (18 человек), Киевский национальный университет им. Шевченко (16 человек).



Отмечается, что в 2020 году работало 195 образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».

В Украине был принят закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания. Также эти абитуриенты могут претендовать на бюджетные места в вузах, но соответствующее заявление в образовательный центр нужно было подать не позднее 22 августа. Поступить на платной основе по контракту можно было до 23 октября.