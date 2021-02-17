Кабмин разрешил заказывать и восстанавливать водительские права через портал «Дія»

Украинские водители теперь смогут заказать обмен и восстановить водительское удостоверение через онлайн-сервис. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство поддержало постановление о введении такой услуги через приложение «Дія» или через Единый государственный веб-портал электронных услуг.
Принятое постановление предусматривает, что функциональные возможности электронного кабинета водителя и портала «Дія», в том числе с использованием мобильного приложения, дают возможность заказать:
«Кроме того, еще одним решением мы предлагаем ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт», – добавил Денис Шмыгаль.
Глава Кабмина отметил, что Украина продолжает внедрять новейшие цифровые подходы в сфере предоставления государственных услуг. В этой связи он упомянул решение Верховной Рады, которая 16 февраля поддержала закон, приравнивающий электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам.