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Кабмин разрешил заказывать и восстанавливать водительские права через портал «Дія»

17 февраля 2021, 14:27

Кабмин разрешил заказывать и восстанавливать водительские права через портал «Дія»

Украинские водители теперь смогут заказать обмен и восстановить водительское удостоверение через онлайн-сервис. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство поддержало постановление о введении такой услуги через приложение «Дія» или через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Принятое постановление предусматривает, что функциональные возможности электронного кабинета водителя и портала «Дія», в том числе с использованием мобильного приложения, дают возможность заказать:

  • обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия – при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершения им уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины;
  • обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего пользования;
  • обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных владельца;
  • получение удостоверения водителя вместо потерянного или похищенного.

«Кроме того, еще одним решением мы предлагаем ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт», – добавил Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что Украина продолжает внедрять новейшие цифровые подходы в сфере предоставления государственных услуг. В этой связи он упомянул решение Верховной Рады, которая 16 февраля поддержала закон, приравнивающий электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам.

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