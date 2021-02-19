На Донбассе рассказали о новых нарушениях режима прекращения огня

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В частности, огонь велся из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия недалеко от Шумов. Вблизи Пивденного незаконные вооруженные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорска — из стрелкового оружия.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила про обстрел своих позиций в районе села Лозовое. Огонь велся из крупнокалиберного пулемета.



В группировке «ДНР» подчеркнули, что в пятницу утром из минометов калибром 120 мм был обстреля подконтрольный им поселок Гольмовский на окраине Горловки.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 17 февраля зафиксировала не менее 9 680 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Это 3 342 взрыва, 1 124 неопределенных пролетевших боеприпаса, 101 вспышка дульного пламени, 60 осветительных ракет, а также не менее 5 053 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят сторона конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.