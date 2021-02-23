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Чуть более четырех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

23 февраля 2021, 08:25

Чуть более четырех тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 4 182 новых случая заболевания коронавирусом. При этом выздоровел 4 351 человек, умерли 153 пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За весь период пандемии в стране зарегистрировали 1 311 844 заболевших ковидом. Из них 1 151 777 человек выздоровели, а 25 309 умерли.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), городе Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях.

В понедельник было проведено 49 600 тестирований. 

Днем ранее сообщалось о 3 206 заболевших ковидом.

С 24 февраля в Украине вступает в силу новый адаптивный карантин. Регионы будут поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Вакцинация от коронавируса в Украине, как ожидалось, начнется 15 февраля, однако вакцины до сих пор в страну не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. В правительстве обещают, что прививать от ковида начнут в «ближайшие дни».

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