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Еще 3206 заболевших коронавирусом выявили в Украине

22 февраля 2021, 08:14

Еще 3206 заболевших коронавирусом выявили в Украине

За воскресенье, 21 февраля, в Украине выявили 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них умерли 1 353 человека, а умерли 53.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 307 662 заболевших коронавирусом. Из них 1 147 426 человека выздоровели, а 25 156 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

В воскресенье было проведено 20 183 тестирования. 

Днем ранее сообщалось о 4 489 заболевших ковидом.

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