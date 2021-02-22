Еще 3206 заболевших коронавирусом выявили в Украине

За воскресенье, 21 февраля, в Украине выявили 3 206 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них умерли 1 353 человека, а умерли 53.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 307 662 заболевших коронавирусом. Из них 1 147 426 человека выздоровели, а 25 156 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.



В воскресенье было проведено 20 183 тестирования.



Днем ранее сообщалось о 4 489 заболевших ковидом.