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В работе над законопроектом «Слуг народа» о коллаборантах принял участие «Нацкорпус»

02 марта 2021, 21:15

В работе над законопроектом «Слуг народа» о коллаборантах принял участие «Нацкорпус»

Народные депутаты от партии «Слуга народа» совместно с лидером националистической политсилы «Национальный корпус» Андреем Билецким презентовали законопроект о коллаборантах.

На презентации, которая прошла в Киеве 1 марта, присутствовали нардепы от «Слуги народа» Егор Чернев и Татьяна Цыба, представители ветеранских организаций.

«В первую очередь этот закон должен убрать правовой вакуум, который существует в вопросе коллаборационизма на седьмой год российско-украинской войны», – заявил Билецкий.

Он добавил, что законопроект вводит уголовную ответственность «за сотрудничество с врагом» и отметил, что его действие направлено прежде всего против «пятой колонны внутри страны».

«Медсестра и пожарный, которые остались в Донецке, никоим образом не попадают под действие закона, если они, конечно, не были участниками незаконных вооруженных формирований. Этот закон направлен против пятой колонны здесь, против людей, которые уже не гипотетически, а реально претендуют на власть в стране», – сказал Билецкий.

Он подчеркнул, что принятие законопроекта о коллаборантах позволит исключить из политической жизни Украины лиц, сотрудничавших со страной-агрессором, поскольку эти люди после отбытия наказания 10 лет не смогут заниматься любой политической деятельностью в стране.

Согласно законопроекту, зарегистрированному фракцией «Слуга народа» в Верховной Раде, коллаборационной деятельностью, в частности, будет считаться публичное отрицание гражданами вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений, действий государства-агрессора, его оккупационной администрации, вооруженных формирований, непризнание государственного суверенитета Украины и проч.

При этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее заявил, что в законопроекте о переходном периоде на Донбассе слова «коллаборант» не будет, потому что в международном праве и международных судебных институтах это понятие не признается как юридическая категория.

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