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Резников пояснил, почему в законе о переходном периоде на Донбассе не будет слова «коллаборант»

25 февраля 2021, 21:28

Резников пояснил, почему в законе о переходном периоде на Донбассе не будет слова «коллаборант»

В законопроекте о переходном периоде на Донбассе слова «коллаборант» не будет, потому что в международном праве и международных судебных институтах это понятие не признается как юридическая категория. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает телеканал «Дом».

«Я точно знаю, потому что проверял это, что в международном праве, гуманитарных подходах, международных судебных институтах не признают понятие "коллаборант" как юридическую категорию. Поэтому мы подвергаемся опасности, что после принятия такого законодательства мы будем проигрывать в ЕСПЧ», – отметил Резников.

По его словам, в то же время есть другие юридические категории, которые не надо придумывать, в частности государственная измена или люстрация.

«Это государственная измена или другие категории преступлений. Поэтому международное право говорит, что если вы считаете, что кто-то, кто помогает оккупационному режиму в ущерб своему государству, но не подпадает под квалификацию государственной измены по всем признакам, может подпадать под люстрационные ограничения. У нас есть законодательство о люстрации, оно требует определенной модернизации. И мы как раз в проект закона о государственной политике переходного периода предлагаем об этом поговорить и сделать индивидуальный подход с судебным контролем. Поэтому еще раз повторяю: я против слова "коллаборант" как юридической категории», – пояснил Резников.

Вице-премьер добавил, что многие люди, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, являются заложниками незаконных вооруженных формирований, поэтому их нельзя называть коллаборантами.

«Я сам лично говорил о необходимости принятия такого закона в свое время, и даже с трибуны Верховной Рады я говорил об этом в своем выступлении, но сегодня, когда я работал с экспертами, мы убедились, что слово "коллаборант" в юридическом контексте не следует применять. Поэтому я публично сказал, что я в законопроект не стал даже его вставлять», – резюмировал Резников.

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта об установлении ответственности, в частности уголовной, за коллаборационную деятельность (№ 5143 и № 5144). 

Один из соавторов законодательной инициативы Егор Чернев (фракция «Слуга народа») уточнил, что основной законопроект предусматривает, кроме лишения свободы, еще и запрет и на занятие определенных должностей, в частности тех, которые касаются избирательного процесса и военной службы. Изменения, которые предлагается внести в Уголовный кодекс, — это изменения в статью 111 (госизмена).

Речь идет о публичном отрицании гражданами Украины вооруженной агрессии, о добровольном занятии ими должностей в органах власти, в судах и правоохранительных органах так называемых «ДНР/ЛНР», а также об их информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором.

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