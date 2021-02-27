Штрафы, заключение, конфискация имущества: Какие наказания и для кого предусматривает законопроект о коллаборантах

Украинские граждане, которые отрицают агрессию России и оккупацию РФ украинских территорий, могут лишиться права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Это предусматривает законопроект о коллаборантах, который внесли в парламент на этой неделе. О содержании документа сообщила в Facebook народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.



Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.



Как пояснила Кравчук, коллаборационной деятельностью будет признаваться:

публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установления временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и / или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и / или оккупационной администрации государства-агрессора;

сотрудничество с государством-агрессором, вооруженными формированиями и / или оккупационными администрациями государства-агрессора;

непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Украины.

Наказание будет касаться также тех, кто работает в учреждениях образования и навязывает там пропаганду государства-агрессора. Для них предусмотрены исправительные работы до двух лет или арест до шести месяцев, или же лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.



А те чиновники, которые добровольно сдали материальные ресурсы оккупантам, рискуют заплатить 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов, сейчас это более 11 миллионов гривен. Также для них предумотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.



Отдельное наказание предусматривается для тех чиновников, кто сейчас добровольно работает в «органах власти» в Крыму и ОРДЛО. Их могут лишить свободы на срок от пяти до десяти лет без права занимать определенные должности до 15 лет.



Еще одна категория – те, кто организовывал или проводил политические мероприятия, агитационную или информационную деятельность вместе с оккупантами. Такое наказание будет касаться работников «силовых и судебных органов». Примером такой деятельности является организация и проведение незаконных «референдумов» на оккупированных территориях. Для указанных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.



Сроки голосования за законопроект про коллаборационизм в парламенте пока неизвестны.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законопроекте о переходном периоде на Донбассе слова «коллаборант» не будет, потому что в международном праве и международных судебных институтах это понятие не признается как юридическая категория.