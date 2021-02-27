«Это будет очень сложно». Нардеп от «Слуги народа» рассказала о законопроекте об ответственности за коллаборационизм

Законопроект об ответственности за коллаборационизм, который на этой неделе зарегистрировали в Верховной Раде, подписали 37 народных депутатов. Перспектива голосования за документ пока очень отдаленная. Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказала нардеп от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.



По ее словам, в группу, которая разрабатывала законопроект о коллаборационизме, вошли депутаты прошлого созыва, которые подавали в свое время подобный законопроект, и там были предусмотрены более суровые наказания в части лишения свободы – до 25 лет и более.



Кравчук отметила, что этот законопроект готовился вместе с общественными огранизациями, в том числе ветеранскими. Кроме того, есть и параллельный законопроект, который подали фракции «Европейская солидарность» и «Голос», а также определенные наработки сделали в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Я думаю, что нам однозначно нужно будет как-то объединить усилия, мы прекрасно понимаем, что это будет очень сложный законопроект. Это будет не тот законопроект, который через месяц попадет в зал. Прошлый созыв не смог его принять», – подчеркнула нардеп.

Она пояснила, что понятие «коллаборант» не будет распространяться на всех людей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.



«Например, учитель физики не будет попадать под действие закона, а директора школы, который организовывает "часы политненависти" к Украине и к украинской армии, конечно, это может касаться. Но здесь я бы делала акцент не на сроках заключения, потому что это достаточно строгое наказание, и это будет определяться в суде, но очень важны изменения в Избирательный кодекс, которые не позволят людям, осужденным за коллаборационизм, принимать участие в выборах», – сказала Кравчук.



Политик отметила, что это как раз ответ на те предостережения, которые касаются невозможности попадания во власть боевиков, пропагандистов и т.д., когда будут проводиться выборы на тех территориях, которые сейчас временно оккупированы.



«Закон не имеет обратной силы, поэтому нам придется все дела семилетней давности – об организации "референдумов" и прочие – вести по статьям "государственная измена" и "свержение конституционного строя". А вообще этот закон нужно было принимать еще тогда», – добавила Кравчук.



По ее мнению, принятие закона о коллаборационизме «не будет отдалять Украину от мира».



«От мира нас отдаляет позиция России, которая этого мира не хочет и не отпускает ни Крым, ни Донбасс. И если говорить о соответствии с международным законодательством, – то Россия не считалась с международным правом, когда аннексировала незаконно Крым, когда оккупировала Донбасс, когда ведет там седьмой год войну», – резюмировала Евгения Кравчук.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в законопроекте о переходном периоде на Донбассе слова «коллаборант» не будет, потому что в международном праве и международных судебных институтах это понятие не признается как юридическая категория.