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Владимир Зеленский и Шарль Мишель встретились с представителями международных гуманитарных миссий на Донбассе

02 марта 2021, 18:57

Владимир Зеленский и Шарль Мишель встретились с представителями международных гуманитарных миссий на Донбассе

Владимир Зеленский и Шарль Мишель на КПВВ Владимир Зеленский и Шарль Мишель на КПВВ "Счастье"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель в рамках рабочей поездки на Донбасс встретились с представителями международных гуманитарных миссий на КПВВ «Счастье». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель осмотрели мобильный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), который был передан от Программы развития ООН. Мобильный центр позволяет предоставлять качественный сервис людям, которые не могут добраться до стационарных зданий ЦНАП. В частности, это пожилые жители прифронтовых населенных пунктов.

«Мы получили его благодаря нашим гуманитарным партнерам. Такие центры могут ездить и предоставлять сервис людям на местах», – отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

О работе с внутренне перемещенными лицами, гуманитарных инициативах по защите пожилых людей, проживающих на линии разграничения, а также о программах разминирования рассказали на встрече представители Агентства ООН по делам беженцев, работники миссии Международного комитета Красного Креста, представители Danish Demining Group и HALO Trust, которые занимаются проблемой разминирования территорий.

Сотрудники СММ ОБСЕ рассказали Владимиру Зеленскому и Шарлю Мишелю об особенностях работы на Донбассе и продемонстрировали технические возможности Миссии – специальные автомобили и беспилотники.

«Мы высоко ценим работу гуманитарных миссий на линии разграничения. Вы предоставляете бесценную помощь в реализации наших мирных инициатив и поддерживаете мирное население. Именно ваши инициативы спасают человеческие жизни в сложных условиях прифронтового Донбасса», – отметил президент Украины.

Находясь с визитом в Украине, президент Европейского Совета Шарль Мишель обвинил Россию в срыве выполнения Минских соглашений и указал, что РФ является стороной конфликта на Донбассе.

Ранее президент Евросовета указал на необходимость проведения в Украине реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.

Перед встречей с Мишелем Зеленский успел сделать прививку от коронавируса в военном госпитале Северодонецка.

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