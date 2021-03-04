Глава ОБСЕ призвала открыть все КПВВ на Донбассе

Председательница ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что обеспокоена обострением ситуации на Донбассе, а также призвала открыть все контрольные пункты въезда-выезда.



«Обеспокоена последними сообщениями о жертвах на востоке Украины. Критически важны консолидация и укрепление режима прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации», – говорится в заявлении Линде, опубликованном в Twitter.



Она также приветствовала прохождение 1 марта колонны с гуманитарной помощью через КПВВ в Счастье.



«Необходимо открыть все пункты пропуска с обеих сторон и для гражданского населения», – заявила глава ОБСЕ.

Действующая председательница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде подняла вопрос урегулирования конфликта на Донбассе во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым 2 февраля. В частности, дипломат выразила обеспокоенность проблемами со свободой передвижения граждан через линию соприкосновения и призвала открыть все КПВВ.



На линии соприкосновения на Донбассе есть 7 КПВВ, но работают из них только два. 10 ноября 2020 года Украина открыла все пункты пропуска, включая новые КПВВ «Золотое» и «Счастье»в Луганской области. Однако подконтрольные РФ группировки «Л-ДНР» блокируют работу большинства пунктов пропуска со своей стороны.



Сейчас в Луганской области ежедневного работает только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганска». В Донецкой области КПВВ «Новотроицкое» функционирует по понедельникам и пятницам.