Глава ОБСЕ сказала Лаврову о необходимости открытия всех КПВВ на Донбассе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде подняла вопрос урегулирования конфликта на Донбассе во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.



В частности, дипломат выразила обеспокоенность проблемами со свободой передвижения граждан через линию соприкосновения и призвала открыть все КПВВ.



«Мы хотели бы увидеть работу КПВВ по обе стороны. Необходимо сейчас открыть пункты перемещения — это поможет тысячам гражданских лиц», — сказала Линде во время совместного брифинга с Лавровым в Москве.



Также она заявила о намерении и в дальнейшем требовать предоставление беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины. «Здесь нет никакого оправдания во вмешательства в действия миссии», — подчеркнула председатель ОБСЕ. Она не уточнила, идет ли речь о доступе СММ к территории аннексированного Крыма, о чем ОБСЕ просила Украина, или только к доступу наблюдателей во все районы конфликта на Донбассе.



Также Линде пообещала, что ОБСЕ будет следить за исполнением Минских соглашений, в том числе в рамках Трехсторонней контактной группы. «Я продолжу участвовать в усилиях на высшем уровне, чтобы найти устойчивое политическое решение конфликта. Это необходимо сделать в соответствии с международным правом, с полным соблюдением принципов и обязательств ОБСЕ, с уважением к территориальной целостности Украины», — добавила она.