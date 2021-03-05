Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Жители ОРДЛО смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через приложение «Дія»

05 марта 2021, 20:20

Жители ОРДЛО смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через приложение «Дія»

Жители временно оккупированных территорий смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение «Дія». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, который курирует направление цифровой трансформации.  

Он отметил, что уже сейчас электронная запись открыта для тех, у кого есть приложение «Дія». По данным Минцифры, более 100 тысяч украинцев записались таким образом на вакцинацию.

«Люди смогут записываться на вакцинацию. С нашей стороны мы работаем над тем, чтобы пункты вакцинации были в непосредственной близости на КПВВ. В этом направлении работа идет», – сказал Сейтхалилев.

Замминистра уточнил, что вакцинация жителей временно оккупированных территорий будет возможна в обновленных сервисных центрах на КПВВ.

Он также добавил, что для записи на вакцинацию есть несколько каналов, в частности, кроме «Дії», можно записаться через специализированную «горячую линию».

Читайте также:

Справки ВПЛ, адресная помощь, идентификация: В Минреинтеграции рассказали о запуске цифровых услуг для жителей ОРДЛО и переселенцев

С 1 марта украинцы могут записываться на вакцинацию от COVID-19 через приложение или портал «Дія», а также по телефону горячей линии Минздрава 0-800-60-20-19. 

С детальной информацией об электронной очереди на вакцинацию можно ознакомиться на портале «Дія».

Вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. По состоянию на 4 марта прививки от коронавируса получил 12 481 украинец.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:17
«ДНР» отсрочила обязательный техосмотр до 2023 года
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
10:40
«ДНР»: За сутки 263 заболевших и десять умерших от ковида
09:10
«ЛНР» заявила о еще 38 заболевших ковидом
08:50
На Донбассе заявили про новые обстрелы
23:27
Украина в ОБСЕ озвучила данные об ограничении свободы перемещения миссии ОБСЕ в ОРДЛО
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 марта
21:32
Услуга «еМалятко»: Как жители ОРДЛО смогут регистрировать детей
20:04
«ДНР» ослабила карантин: Массовые мероприятия и прием людей снова разрешены
17:06
«ДНР» выселяет людей из служебных квартир украинских правоохранителей в Донецке
15:28
«ДНР» возобновит пропуск через КПВВ под Донецком на один день 5 марта
12:30
В Донецке эвакуировали учащихся нескольких школ после сообщений о минировании. Взрывчатку не нашли
12:06
«ДНР» хочет изменить правила проезда через свои КПВВ
11:40
Пушилин отказался раскрыть детали приказа об открытии огня по ВСУ
все новости
21:35
В Украину вернулся политзаключенный крымчанин Шаблий
20:54
«112 Украина» заявил о блокировании своего эфира в YouTube
20:50
Файер-шоу и первый матч: В Краматорске открыли ледовую арену
20:37
У Зеленского поблагодарили США за борьбу с олигархами после введения санкций против Коломойского
20:20
Жители ОРДЛО смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через приложение «Дія»
19:53
Справки ВПЛ, адресная помощь, идентификация: В Минреинтеграции рассказали о запуске цифровых услуг для жителей ОРДЛО и переселенцев
19:30
Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн
18:49
В Славянске начал проваливаться мост, движение перекрыто
17:51
Летали в РФ и третьи страны: СМИ узнало о российских паспортах соратников Медведчука
17:24
На Донетчине выявили еще 322 заболевших COVID-19
17:17
«ДНР» отсрочила обязательный техосмотр до 2023 года
16:58
Обеспечит четыре области: Под Мариуполем построят ветроэлектростанцию
16:26
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зоны. Въезд из РФ пока без самоизоляции
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
15:59
Шмыгаль назвал примерную стоимость прививок от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн
05 марта, 19:30
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05
«Шахтер» вылетел из Кубка Украины, уступив «Агробизнесу»
03 марта, 21:36

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция