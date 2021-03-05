Жители ОРДЛО смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через приложение «Дія»

Жители временно оккупированных территорий смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение «Дія». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, который курирует направление цифровой трансформации.



Он отметил, что уже сейчас электронная запись открыта для тех, у кого есть приложение «Дія». По данным Минцифры, более 100 тысяч украинцев записались таким образом на вакцинацию.



«Люди смогут записываться на вакцинацию. С нашей стороны мы работаем над тем, чтобы пункты вакцинации были в непосредственной близости на КПВВ. В этом направлении работа идет», – сказал Сейтхалилев.



Замминистра уточнил, что вакцинация жителей временно оккупированных территорий будет возможна в обновленных сервисных центрах на КПВВ.



Он также добавил, что для записи на вакцинацию есть несколько каналов, в частности, кроме «Дії», можно записаться через специализированную «горячую линию».

С 1 марта украинцы могут записываться на вакцинацию от COVID-19 через приложение или портал «Дія», а также по телефону горячей линии Минздрава 0-800-60-20-19.



С детальной информацией об электронной очереди на вакцинацию можно ознакомиться на портале «Дія».



Вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. По состоянию на 4 марта прививки от коронавируса получил 12 481 украинец.