Франция вложит в водоснабжение Луганщины 70 миллионов евро. Улучшения почувствуют по обе стороны конфликта

Франция намерена инвестировать около 70 миллионов евро в модернизацию «Попаснянского районного водоканала» в Луганской области. Об этом сообщил посол Франции Этьен де Понсен во время видеоконференции «Экономика как драйвер реинтеграции: какая модель развития нужна Донецкой и Луганской областям?».



Дипломат отметил, что проект выделения этих средств продолжается. В конце сентября делегация французских компаний прибыла в Украину и побывала на водоканале.



Отдельно посол Франции указал, что «Попаснянский районный водоканал» поставляет воду как на подконтрольную Украине часть Луганщины, так и людям, которые живут в неподконтрольных районах. Таким образом, улучшение качества воды почувствуют жители по обе стороны линии соприкосновения



«Этот аспект очень важен как для нас, так и для Украины. Это очень мощный сигнал. Люди не должны страдать из-за границ, которые искусственно нарисованы войной», — подчеркнул дипломат.

Это уже второй проект по улучшению водоснабжения, который Франция реализовывает на востоке Украины. Первый — в Мариуполе, которому был предоставлен кредит на 64 миллиона евро под низкий процент.



Группировка «ЛНР» оплачивает Украине водоснабжение отдельных районов Луганской области.