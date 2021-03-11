У Путина заявили об отсутствии предложений о встрече с Зеленским

Администрация президента России не получала конкретных предложении от украинской стороны организовать встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента [Украины] о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четверку", и об этом всегда ведется речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов. А что касается конкретно визита или каких-то двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали», — приводит слова Пескова ТАСС.



Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва не получала новый план урегулирования на Донбассе, о создании которого заявила Украина. Телефонные контакты между лидерами РФ и Украины пока не планируются, но при необходимости могут быть оперативно согласованы, добавил Песков.

Зеленский 9 марта заявил о готовности встретиться с каждым из трех других лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция), если общий саммит по урегулированию на Донбассе не состоится.