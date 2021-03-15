Люди, которые пересекают линию соприкосновения на Донбассе, продолжают сталкиваться с техническими проблемами при установке на мобильные телефоны приложения «Вдома». Как сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту», работники организации фиксируют такие сложности у людей на КПВВ:
- Если учетная запись Google не зарегистрирована на человека в его телефоне, к нему невозможно «привязать» приложение «Вдома».
- Информацию о некоторых моделях телефонов нужно вносить в Google-аккаунты вручную, чтобы приложение «Вдома» работало корректно.
- В телефонах Huawei заблокирован Play Market, поэтому для установки приложения «Вдома» его надо включать вручную.
- Люди, которые имеют несколько карточек с номерами, часто сталкиваются с проблемой их замены, ведь это занимает много времени – как правило, вытащить карточку можно только с помощью иглы или скрепки.
- Приложение «Вдома» работает на устройствах с операционной системой, которая должна быть новее версии Android 5.0.
Для пропуска через КПВВ на подконтрольную Украине территорию нужно дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием мобильного приложения «Дій вдома» или обсервацию.
В Госпогранслужбе просят заранее устанавливать приложение «Дій вдома», поскольку на КПВВ перебои с мобильной связью.