Орджоникидзевский районный суд Харькова не смог продолжить допрос экс-мэра Славянска Нели Штепы. Ни она, ни ее адвокаты в суд не явились. Как сообщила судья Елена Глибко, заседание перенесено на 25 марта.



Нелю Штепу обвиняют в ряде уголовных преступлений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Она была арестована 13 июля 2014 года. С тех пор дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривается с самого начала в пятый раз.



К рассмотрению по сути дела Нели Штепы Орджоникидзевский районный суд Харькова приступил 9 февраля 2021 года. До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.



На заседании суда в феврале Штепа заявила, что не призывала к отделению города от Украины.