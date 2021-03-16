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На канале «Дом» объяснили участие пресс-секретаря Зеленского в программе

16 марта 2021, 15:04

На канале «Дом» объяснили участие пресс-секретаря Зеленского в программе

Заявления о том, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель работает на телеканале «Дом», а Офис президента вмешивается в его работу – это ложь и политические манипуляции. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил шеф-редактор каналов «Дом» и UATV, основатель «Новостей Донбасса» Алексей Мацука.

Он напомнил, что Юлия Мендель заявила о своем участии в эфире телеканалов «Дом» и UATV, которые издаются государственным предприятием «Мультимедийная платформа иновещания Украины».

Один канал – «Дом» – вещает на неподконтрольные районы Донбасса и Крыма, пояснил Мацука, а второй канал – UATV – вещает на иностранную аудиторию, на тех людей, которые говорят на русском языке и живут в Германии, Франции, в других странах Евросоюза или на территории России.

«По поводу Юлии Мендель мы получили колоссальное количество сообщений в социальных сетях из-за ее участия в нашем эфире. Почему-то решили, что она – телеведущая, что она получает здесь гонорары, почему-то решили, что каким-то образом Офис президента вмешивается в нашу работу. Это – неправда, все это – ложь, политические манипуляции и умышленная политизация контента», – заявил шеф-редактор телеканала «Дом».

Он отметил, что такие люди, как Юлия Мендель или глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и лично президент Украины Владимир Зеленский «были бы прекрасными спикерами на государственном телевещании для людей, которые живут в Донецке и Луганске».

«Наконец кто-то заговорит с нашей аудиторией на ее языке, на понятные ей темы, расскажет, что делает Киев, как у нас идут реформы, почему у нас выборы проходят в тот или иной период, как проходят выборы, что делается с дорогами, больницами, с медицинской реформой – сами знаете, сколько тем сегодня погружены в политическую дискуссию, но никак не отражаются на жизни рядовых сограждан, особенно тех, кто живет на неподконтрольной территории», – сказал Алексей Мацука.

Отдельно он акцентировал, почему каналы «Дом» и UATV работают на русском языке.

«Дело в том, что госпредприятие (ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" – Ред.), которое является издателем "Дома" и UATV, регламентирует свою работу согласно закону об иновещании Украины, и вы можете открыть и по пунктам найти, что и как должно производиться, на каком языке, на какую территорию распространяться. "Зрады" нет – есть одно желание, чтобы Украина была единой, и в нашей стране наконец-то наступил мир», – резюмировал Алексей Мацука.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель запускает еженедельную программу, которяа будет транслироваться на государственных телеканалах «Дом» и UATV. Программа будет называться «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель» и является авторским проектом пресс-секретаря президента. В понедельник, 15 марта, вышел пилотный эпизод на страницах «Дома» в соцсетях и в YouTube.

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