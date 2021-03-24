Донецкая облпрокуратура направила в Международный уголовный суд информацию об обстреле Россией гражданских объектов на Донбассе и нарушениях гуманитарных прав жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Вследствие указанной агрессии нанесен ущерб жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. В частности, это касается запрещенных Женевскими конвенциями 1949 года артиллерийских обстрелов объектов электроснабжения, водопроводов, гидротехнических сооружений и учреждений здравоохранения. Речь идет о 42 фактах неизбирательных обстрелов городов Авдеевки, Лимана, Славянска, Углегорска, Ясиноватского и Марьинского районов Донецкой области», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что с 2014 года задокументировано более 3,5 тысяч поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Донецкой области, потерпевшими признаны около 3 тысяч человек, получены доказательства гибели 735 и ранения 1835 гражданских вследствие обстрелов.



Всего правоохранительным органам области известно о 3969 фактах повреждения и разрушения жилых домов, промышленных зданий и других гражданских объектов.